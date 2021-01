Hospitality Management | a Siracusa il corsi 2021 dell’ITS Fondazione Archimede

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Sono pronti a partire nelle sedi di, Ragusa, Catania e Taormina idedicati all’e promossi dall’ITS. Gli Istituti Tecnici superiori mettono a disposizione perpost-diploma che offrono una formazione tecnica altamente qualificata per entrare subito nel mondo del lavoro. In particolare, in previsione di una ripresa quanto mai

Sicaniasc : Continuiamo il 2021 insieme ai nostri tre clienti che rinnovano la loro fiducia nei servizi di consulenza firmati… - Trovolavoro : Sogni una carriera manageriale nel settore Hospitality&Hotelleire? Allora non perdere l’occasione di iscriverti al… -

Ultime Notizie dalla rete : Hospitality Management

Travelnostop.com

Blastness, da 15 anni partner strategico e tecnologico di strutture ricettive indipendenti, si è aggiudicata la gara affidata da Mediterranean Hospitality Management & Consulting a Vanguard Hub, s ...E’ in fase di avvio, per la prima volta a Ragusa, il corso di Alta Formazione in Hospitality Management promosso dall’ITS Fondazione Archimede in collaborazione con Logos.