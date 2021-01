“Ha un cancro al quarto stadio”. L’attore, ricoverato giorni fa per forti dolori, ha già iniziato le cure (Di venerdì 15 gennaio 2021) Qualche giorno fa L’attore era stato ricoverato in ospedale per accertamenti. Lamentava forti dolori in tutto il corpo, dunque i medici lo avevano sottoposto a una serie di esami. Ora i suoi rappresentanti rendono noto che il 44enne, ex star di una serie tv amatissima dai giovani negli anni Novanta, ha un cancro al quarto stadio. Diventato famoso con il ruolo di Screech Powers nella sit-com Bayside School, Dustin Diamond non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione dopo la notizia. Ma raggiunto da EW, un rappresentante delL’attore ha fatto sapere che lo farà quando riceverà una diagnosi formale. Ha inoltre confermato che si tratterebbe di una forma seria di cancro al quarto stadio e che, dopo essere ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 15 gennaio 2021) Qualche giorno faera statoin ospedale per accertamenti. Lamentavain tutto il corpo, dunque i medici lo avevano sottoposto a una serie di esami. Ora i suoi rappresentanti rendono noto che il 44enne, ex star di una serie tv amatissima dai giovani negli anni Novanta, ha unal. Diventato famoso con il ruolo di Screech Powers nella sit-com Bayside School, Dustin Diamond non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione dopo la notizia. Ma raggiunto da EW, un rappresentante delha fatto sapere che lo farà quando riceverà una diagnosi formale. Ha inoltre confermato che si tratterebbe di una forma seria diale che, dopo essere ...

