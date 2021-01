Gianna Nannini | “Incredibile che una canzone scateni tanto odio”

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 15 gennaio 2021)ha rotto il silenzio e ha scelto di rispondere alle dichiarazioni dei sindacati di polizia in merito al video in animazione del suo brano "L'aria sta finendo" (estratto dal suo disco "la differenza") che ha scatenato tante polemiche. "Con riferimento a quanto dichiarato ieri, giovedì 14 gennaio, dai sindacati di polizia in merito al video del brano di"L`aria sta finendo", l`artista dichiara: "Non posso credere che unad`amore come "L'aria sta finendo"tutto questo. La musica ha i suoi messaggi e così i video che li rappresentano. L' "Arte" è uno stato indipendente. Nessuno di noi, e me per prima sia chiaro, vuole offendere la polizia e chi rischia ogni giorno la propria vita, ma nemmeno vogliamo che un altro essere ...