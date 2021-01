Con la pandemia è boom di avvistamenti di Ufo (+57%) (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nel 2020, l’anno della pandemia, è boom di segnalazioni di Ufo, gli oggetti volanti non identificati. È quanto sottolinea il Cun, il Centro ufologico nazionale. Le segnalazioni giunte al servizio Ufoline del Cun nell’anno appena trascorso sono state infatti 380, con un incremento del 57% rispetto alle 241 del 2019. Numeri che non possono essere comparati con quelli che, seguendo altri criteri, classifica l’Aeronautica militare: solo 2 gli avvistamenti catalogati nel 2020 dall’Arma azzurra. “Sicuramente ha condizionato molto l’attività della Space X”, afferma il Cun con riferimento alle decine di satelliti lanciati dall’azienda di Elon Musk per l’internet globale. “Il 41% delle segnalazioni, infatti - spiega il Centro ufologico nazionale - sono da attribuire al passaggio dei satelliti Starlink con un ‘flap’ nei mesi di marzo (29 ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nel 2020, l’anno della, èdi segnalazioni di Ufo, gli oggetti volanti non identificati. È quanto sottolinea il Cun, il Centro ufologico nazionale. Le segnalazioni giunte al servizio Ufoline del Cun nell’anno appena trascorso sono state infatti 380, con un incremento del 57% rispetto alle 241 del 2019. Numeri che non possono essere comparati con quelli che, seguendo altri criteri, classifica l’Aeronautica militare: solo 2 glicatalogati nel 2020 dall’Arma azzurra. “Sicuramente ha condizionato molto l’attività della Space X”, afferma il Cun con riferimento alle decine di satelliti lanciati dall’azienda di Elon Musk per l’internet globale. “Il 41% delle segnalazioni, infatti - spiega il Centro ufologico nazionale - sono da attribuire al passaggio dei satelliti Starlink con un ‘flap’ nei mesi di marzo (29 ...

Nel 2020, l'anno della pandemia, è boom di segnalazioni di Ufo, gli oggetti volanti non identificati. È quanto sottolinea il Cun, il Centro ufologico nazionale. Le ...

