Bologna schiera squadre per la fase 2 | con vaccini anche a domicilio

(Di venerdì 15 gennaio 2021) BOLOGNA – Punti per fare i vaccini in ogni distretto della Città metropolitana e squadre di vaccinazione “itineranti” che potranno muoversi da una zona all’altra del bolognese, da una Casa della salute all’altra: “così si potrà garantire prossimità, anche in territori svantaggiati”, spiega l’assessore comunale alla Sanità e presidente della conferenza socio-sanitaria, Giuliano Barigazzi, in una risposta letta oggi al question time dal collega di giunta Claudio Mazzanti. Nella seconda fase della campagna, quella rivolta a tutta la popolazione, “sono previsti interventi di vaccinazione in più punti dislocati nel territorio con caratteristiche di facile accessibilità ed in grado di evitare assembramenti, specificamente in ogni distretto socio-sanitario della nostra aera metropolitana”, spiega Barigazzi.