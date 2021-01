Silvio Berlusconi ricoverato in un ospedale specializzato di Monaco

RaiNews : Silvio Berlusconi, è stato ricoverato al Centro cardio toracico di Monaco, ospedale specializzato del Principato: '… - Radio1Rai : #crisidigoverno ???'Vorrei ribadirlo: non ci sono #responsabili in #Senato, parlo per il gruppo di @forza_italia. Lo… - forza_italia : FATE PRESTO! È francamente avvilente che in questa situazione la politica italiana sia concentrata su manovre par… - eli_grandi : RT @RaiNews: Silvio Berlusconi, è stato ricoverato al Centro cardio toracico di Monaco, ospedale specializzato del Principato: 'Esami di ro… - konstantinaBel3 : RT @RaiNews: Silvio Berlusconi, è stato ricoverato al Centro cardio toracico di Monaco, ospedale specializzato del Principato: 'Esami di ro… -

Ultime Notizie dalla rete : Silvio Berlusconi

La Repubblica

Monaco, 14 gennaio 2021 - Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, apprende l'Ansa, è stato ricoverato al Centro cardio toracico di Monaco, ospedale specializzato del Principato. A quanto si ...ROME, JAN 14 - Ex-premier Silvio Berlusconi went to a hospital in Monaco for routine heart checks on Thursday, his entourage said. The three-time former premier and media mogul checked into the Princi ...