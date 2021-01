Puntata Tempesta d’Amore di domenica 17 gennaio 2021, Tim e Franzi stanno insieme? (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tim e Franzi stanno insieme? Questi saranno i dubbi che assaliranno Amelie e che, durante la Puntata di Tempesta d’Amore di domenica 17 gennaio 2021, racconterà a Steffen. La donna apparirà alquanto convinta, oltre che gelosa e delusa, ma avrà ragione lei? L’uomo non sarà del suo stesso avviso. Trama Tempesta d’Amore, Amelie sospetta di Tim e Franzi, hanno una relazione? Durante la Puntata di Tempesta d’Amore di domenica 17 gennaio 2021, Steffen incontrerà Amelie visibilmente triste e non esiterà a chiederle cosa c’è che non va. La Limbach riferirà all’uomo di aver visto Tim e ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tim e? Questi saranno i dubbi che assaliranno Amelie e che, durante ladidi17, racconterà a Steffen. La donna apparirà alquanto convinta, oltre che gelosa e delusa, ma avrà ragione lei? L’uomo non sarà del suo stesso avviso. Trama, Amelie sospetta di Tim e, hanno una relazione? Durante ladidi17, Steffen incontrerà Amelie visibilmente triste e non esiterà a chiederle cosa c’è che non va. La Limbach riferirà all’uomo di aver visto Tim e ...

ErbacciaCattiva : RT @KiyokoKami: L ECCESSIVA TRANQUILLITÀ DI STEFANIA ADESSO, SIGNIFICA CHE IN PUNTATA URAGANO TEMPESTA TUONI FULMINI ?????????????? #tzvip #sovip - KiyokoKami : L ECCESSIVA TRANQUILLITÀ DI STEFANIA ADESSO, SIGNIFICA CHE IN PUNTATA URAGANO TEMPESTA TUONI FULMINI ?????????????? #tzvip #sovip - vitaddimme : Bene questa è la quiete prima della tempesta (che inoltre c'è già stata), secondo me niente è chiarito, e dopo la p… - AmritaEdizioni : ??'Ferite, Paura e Malattie oltre la tempesta del Covid-19'. Oggi alle 20:30 una nuova puntata di Danzare con la Tem… - AmritaEdizioni : ??Nuovo anno, nuova puntata di Danzare con la Tempesta con Lise Bourbeau, dal titolo 'Ferite, Paura e Malattie oltre… -