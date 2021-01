Per chi suonano le campane (Di venerdì 15 gennaio 2021) Capodanno 2021, il passaggio verso la mezzanotte è scandito, in diverse città italiane, dal suono delle campane per iniziativa di parroci comunicativi, suono che si è fatto largo nell’ingorgo acustico delle esplosioni pirotecniche tanto liberatorie quanto fatali per liberi pennuti e pet. Al di là delle personali devozioni, il rintocco è suonato anomalo e suggestivo, carico di promemoria come fu per Cenerentola. Non è chiaro se i nostri cocchi torneranno zucche o in cosa altro si compirà la metamorfosi del … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 15 gennaio 2021) Capodanno 2021, il passaggio verso la mezzanotte è scandito, in diverse città italiane, dal suono delleper iniziativa di parroci comunicativi, suono che si è fatto largo nell’ingorgo acustico delle esplosioni pirotecniche tanto liberatorie quanto fatali per liberi pennuti e pet. Al di là delle personali devozioni, il rintocco è suonato anomalo e suggestivo, carico di promemoria come fu per Cenerentola. Non è chiaro se i nostri cocchi torneranno zucche o in cosa altro si compirà la metamorfosi del … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Per chi Per chi suonano le campane | il manifesto Il Manifesto Telecamere manomesse, pedinamenti e pista bulgara: i misteri del caso Giuliano

Le indagini sull’agguato al costruttore edile di Binasco, freddato la mattina del 25 febbraio 2019 a colpi di pistola. La famiglia lancia un appello per non smettere di indagare e per «la ricerca dell ...

Grande Fratello Vip 5, la mamma di Giulia Salemi: "vedo mia figlia felice e spensierata"

Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi, per la prima volta da quando è iniziato il Grande Fratello Vip 5 ha parlato della relazione della figlia con Pierpaolo Pretelli. La mamma di Giulia Salemi ha ...

