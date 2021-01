Mattarella non intende fare il suggeritore di Conte: “Adesso se la sbrighi lui…” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sergio Mattarella chiede solo di fare in fretta. Matteo Renzi ha lasciato aperte le porte per una ripartenza senza Giuseppe Conte. Al quale ora spetta la prossima mossa. L’incontro con il Capo dello Stato Mattarella, ieri, non va letto come il consolidamento di un asse con il Quirinale. Mattarella non fa il suggeritore di Conte Lo specifica il quirinalista del Corriere, Marzio Breda, che oggi scrive: “Adesso tocca al presidente del Consiglio trarre le conclusioni di questa fase della partita e fare a propria volta una contromossa. Assumendosene in prima persona la responsabilità, visto che Sergio Mattarella non farà il suo suggeritore – tengono a puntualizzare nell’entourage quirinalizio – così come ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sergiochiede solo diin fretta. Matteo Renzi ha lasciato aperte le porte per una ripartenza senza Giuseppe. Al quale ora spetta la prossima mossa. L’incontro con il Capo dello Stato, ieri, non va letto come il consolidamento di un asse con il Quirinale.non fa ildiLo specifica il quirinalista del Corriere, Marzio Breda, che oggi scrive: “tocca al presidente del Consiglio trarre le conclusioni di questa fase della partita ea propria volta una contromossa. Assumendosene in prima persona la responsabilità, visto che Sergionon farà il suo– tengono a puntualizzare nell’entourage quirinalizio – così come ...

