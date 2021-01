GF Vip 5, avventura già finita per Cecilia Capriotti? Ecco che succede (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sul web ne sono certi: sarà Cecilia Capriotti l’eliminata della prossima diretta del Grande Fratello Vip 5, quella in onda lunedì sera, 18 febbraio 2021. E questo perché negli ultimi giorni i consensi nei confronti dell’attrice sono calati drasticamente. Il motivo? La scarsa sportività riguardo alle nomination, che la Capriotti non accetta assolutamente, al punto da provare – e dimostrare – tantissimo rancore nei confronti di chi la nomina. Cecilia Capriotti furiosa per le nomination É successo con Andrea Zenga, che si è sorbito una lunga paternale, ed è successo con Maria Teresa Ruta. La conduttrice, infatti, è stata portata all’esasperazione al punto che ha avuto una crisi isterica per la quale i suo moltissimi fan incolpano proprio la Capriotti. Anche suo marito non è contento di ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sul web ne sono certi: saràl’eliminata della prossima diretta del Grande Fratello Vip 5, quella in onda lunedì sera, 18 febbraio 2021. E questo perché negli ultimi giorni i consensi nei confronti dell’attrice sono calati drasticamente. Il motivo? La scarsa sportività riguardo alle nomination, che lanon accetta assolutamente, al punto da provare – e dimostrare – tantissimo rancore nei confronti di chi la nomina.furiosa per le nomination É successo con Andrea Zenga, che si è sorbito una lunga paternale, ed è successo con Maria Teresa Ruta. La conduttrice, infatti, è stata portata all’esasperazione al punto che ha avuto una crisi isterica per la quale i suo moltissimi fan incolpano proprio la. Anche suo marito non è contento di ...

