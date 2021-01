Berlusconi ricoverato, Zangrillo: «Problema cardiaco» (Di giovedì 14 gennaio 2021) E’ stato Alberto Zangrillo, medico di fiducia di Silvio Berlusconi a decidere il suo ricovero a Monaco per “un Problema cardiaco aritmologico”. “Lunedì – ha spiegato il professore all’ANSA – sono andato d’urgenza dove risiede temporaneamente il presidente, nel Sud della Francia, per un aggravamento” e “ho imposto il ricovero ospedaliero a Monaco perché non L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 14 gennaio 2021) E’ stato Alberto, medico di fiducia di Silvioa decidere il suo ricovero a Monaco per “unaritmologico”. “Lunedì – ha spiegato il professore all’ANSA – sono andato d’urgenza dove risiede temporaneamente il presidente, nel Sud della Francia, per un aggravamento” e “ho imposto il ricovero ospedaliero a Monaco perché non L'articolo

È stato Alberto Zangrillo, medico di fiducia di Silvio Berlusconi a decidere il suo ricovero a Monaco per «un problema cardiaco ...

Silvio Berlusconi è ricoverato in ospedale a Montecarlo. La notizia è stata data dall'agenzia ANSA, secondo cui l'ex premier è stato ricoverato al Centro cardio toracico di Monaco, un ospedale ...

