Benifei: 'Per giustificarsi Renzi non tiri fuori il Mes. L'Europa non capisce certi giochi di palazzo' (Di giovedì 14 gennaio 2021) La crisi di Governo in Italia vista da Bruxelles . Globalist ne discute con ne discute con Brando Benifei, 35 anni, capo della delegazione Pd al Parlamento europeo. In Italia è crisi di Governo. Vista dall'Europa, cosa c'è che prevale: lo stupore, l'... Leggi su globalist (Di giovedì 14 gennaio 2021) La crisi di Governo in Italia vista da Bruxelles . Globalist ne discute con ne discute con Brando, 35 anni, capo della delegazione Pd al Parlamento europeo. In Italia è crisi di Governo. Vista dall', cosa c'è che prevale: lo stupore, l'...

GazzettadellaSp : Benifei: '30 milioni dal Recovery Plan per il porto spezzino, una misura che sosterrò convintamente'… - GennaroRossi79 : @brandobenifei Quando constato che un inetto come lei fa il parlamentare europeo maneggindo argomenti così stupidi… - filalethe : @Dolomitstein @borghi_claudio Una battaglia per i piddini esterofili residenti all´estero (à la Benifei): Invece… -

Ultime Notizie dalla rete : Benifei Per Benifei (Pd): "Recovery, bene 30 milioni per elettrificazione banchine porto" Città della Spezia Benifei: "Per giustificarsi Renzi non tiri fuori il Mes. L'Europa non capisce certi giochi di palazzo"

Parla il capo della delegazione Pd al Parlamento europeo: "A molti risulta difficile comprendere come possa ora Renzi eventualmente rientrare dopo le cose che ha detto e le accuse che ha lanciato" ...

Benifei: "30 milioni dal Recovery Plan per il porto spezzino, una misura che sosterrò convintamente"

Il commento del capodelegazione del PD al Parlamento Europeo. "È una notizia positiva e importante che il Governo inserisca nel Recovery Plan 30 ...

Parla il capo della delegazione Pd al Parlamento europeo: "A molti risulta difficile comprendere come possa ora Renzi eventualmente rientrare dopo le cose che ha detto e le accuse che ha lanciato" ...Il commento del capodelegazione del PD al Parlamento Europeo. "È una notizia positiva e importante che il Governo inserisca nel Recovery Plan 30 ...