Renzi attacca: possibile un governo Conte-Mastella (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La rottura ormai è totale ma entrambi i Contendenti giocano a carte coperte. Renzi attacca Conte. “Se il presidente del Consiglio ha preso questa linea, evidentemente è convinto di avere i numeri e va bene così. Si chiama democrazia parlamentare e noi si va all’opposizione”. Il leader di Italia Viva (che ancora non ha ritirato i suoi ministri) sui possibili nuovi membri della maggioranza non ha dubbi. “Credo che ci sarà o un Conte-Mastella di cui saremo all’opposizione o un governo diverso. Se ci sarà un nuovo governo dipenderà dal Parlamento”. Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 13 gennaio 2021) La rottura ormai è totale ma entrambi indenti giocano a carte coperte.. “Se il presidente del Consiglio ha preso questa linea, evidentemente è convinto di avere i numeri e va bene così. Si chiama democrazia parlamentare e noi si va all’opposizione”. Il leader di Italia Viva (che ancora non ha ritirato i suoi ministri) sui possibili nuovi membri della maggioranza non ha dubbi. “Credo che ci sarà o undi cui saremo all’opposizione o undiverso. Se ci sarà un nuovodipenderà dal Parlamento”.

La7tv : #tagada Luca #Telese attacca Matteo #Renzi e il suo modo di far politica: 'E' un organismo parassita che distrugge… - La7tv : #ottoemezzo L'attacco di Pier Luigi Bersani a Matteo Renzi: 'Non direi mai una vigliaccata del genere...' - CarloCalenda : Uno dei più bei ricordi del Governo Renzi è Matteo che attacca le dichiarazioni di Putin contro democrazia e LGBT d… - Bruno81532536 : RT @La7tv: #tagada Luca #Telese attacca Matteo #Renzi e il suo modo di far politica: 'E' un organismo parassita che distrugge ciò che gli s… - CommentAnonimo : RT @marcopalears: Domanda a chi attacca #Renzi (che non mi sta simpatico): vi stavano bene - 9B alla sanità? - poche risorse a settori fon… -