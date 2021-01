Record nuovi utenti Telegram | 25 milioni in 3 giorni

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)ha registrato 25dinelle ultime 72 ore. Lo ha dichiarato il suo fondatore, Pavel Durov. L'annuncio arriva nel momento in cui WhatsApp, principale rivale dell'app di messaggistica, è al centro di numerose polemiche per via dell'aggiornamento dei termini di utilizzo che consentiranno di condividere più dati con Facebook. Durov, 36 anni, di cui qualcuno passato in Italia durante l'infanzia, ha dichiarato sul suo canaleche l'app ha registrato oltre 500diattivi mensili nelle prime settimane di gennaio e "25disi sono uniti asolo nelle ultime 72 ore". Durov non cita mail l'app rivale, ma spiega che, a suo avviso, "la ...