Orlando Bloom compie 44 anni e ricorda | «Ero un ragazzino avventuroso…»

(Di mercoledì 13 gennaio 2021) Oggi, 13 Gennaio 2021, è il compleanno di. Il famoso attore britco è nato a Canterbury nel 1977. È noto per aver interpretato: Legolas nelle trilogie de Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit di Peter Jackson, Will Turner nella saga dei Pirati dei Caraibi e per il ruolo del principe Paride nel film Troy. Per quanto riguarda la sua vita privata, Olandoha una relazione con la cantante Katy Perry, dalla quale ha avuto la piccola Daisy Dove. L'attore ha anche un altro figlio, Flynn Christopher, nato da una relazione precedente. Che dire? Con il suo sguardo magnetico e il suo fisico statuario ha fatto innamorare intere generazioni di fan. Scopriamo ora insieme qualche suo piccolo segreto.