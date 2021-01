Meteo Roma: previsioni per giovedì 14 gennaio (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Qualche nube in mattinata, mentre al pomeriggio i cieli saranno prevalentemente sereni su tutto il territorio. Nubi in aumento in serata ma con tempo asciutto. Temperature comprese tra +1°C e +11°C. Meteo Lazio: previsioni per giovedì 14 gennaio Locali piogge al mattino sulla costa meridionale, asciutto altrove con molte nubi compatte; sole prevalente al pomeriggio su tutto il Lazio. In serata il tempo sarà stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Neve in Appennino dai 1000 metri di quota. Meteo Italia: previsioni per giovedì 14 gennaio Al Nord: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, con locali foschie sulla bassa Lombarda e deboli nevicate sulle Alpi di confine. Al pomeriggio variabilità asciutta al nord-est e qualche velatura tra Piemonte, ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Qualche nube in mattinata, mentre al pomeriggio i cieli saranno prevalentemente sereni su tutto il territorio. Nubi in aumento in serata ma con tempo asciutto. Temperature comprese tra +1°C e +11°C.Lazio:per14Locali piogge al mattino sulla costa meridionale, asciutto altrove con molte nubi compatte; sole prevalente al pomeriggio su tutto il Lazio. In serata il tempo sarà stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Neve in Appennino dai 1000 metri di quota.Italia:per14Al Nord: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, con locali foschie sulla bassa Lombarda e deboli nevicate sulle Alpi di confine. Al pomeriggio variabilità asciutta al nord-est e qualche velatura tra Piemonte, ...

quartomiglio : PROSSIMI GIORNI con RISCHIO GELATE ed evoluzioni meteo per il WEEKEND - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 15h | Meteo attuale Vento: 25.9 km/h ONO Raffica: 3.6 km/h Temperatura: 2.7 °C Umidità: 64 %… - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 14h | Meteo attuale Vento: 5.4 km/h OSO Raffica: 0.0 km/h Temperatura: 4.4 °C Umidità: 57 %… - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 13h | Meteo attuale Vento: 21.6 km/h NO Raffica: 46.4 km/h Temperatura: 5.1 °C Umidità: 53 %… - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma 12h | Meteo attuale Vento: 0.4 km/h SO Raffica: 0.0 km/h Temperatura: 3.3 °C Umidità: 64 % P… -