Zingaretti: "Crisi di governo? Il 99% degli italiani non capirebbero. Pd in dissenso con Iv" – Video

(Di martedì 12 gennaio 2021) "Abbiamo chiesto e lavorato per un rilancio del governo, continuiamo a chiederlo, ma una cosa è rafforzare un governo un'altra cosa è abbatterlo, farlo cadere. Il dissenso con Italia viva è su questo: abbiamo promosso un rilancio dell'azione del governo ma i governi non si rilanciano mandandoli a casa o aprendo una Crisi che il 99% degli italiani non capisce". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ospite di Start su Sky Tg24. Video Sky Tg24

