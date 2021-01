Traffico Roma del 12-01-2021 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 12 gennaio 2021) Luceverdevedi trovati all’ascolto in redazione Daniele guerrisi sono trafficate tutte le principali arterie stradali in direzione del centro città sulla percorso Urbano dellaL’Aquila code a tratti Tor Cervara fino al bivio per la tangenziale sempre verso le a centro proseguendo sulla tangenziale verso lo stadio Olimpico code a tratti dalla Salaria via dei Campi Sportivi mentre verso San Giovanni incolonnamenti da via Prenestina viale Castrense in centro possibile difficoltà di circolazione per una manifestazione in via Puglie 3 a via Sardegna e via Sicilia dalle 930 alle 12:30 a Primavalle rallentamenti per incidente su via di Boccea altezza di via di Bra nella zona di Tor Tre Teste code sempre per incidente sulla Casilina da via peresio sino alla stazione metro del parco di Centocelle sempre in direzione del centro e anche sulla ...