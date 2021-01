Sossio Aruta e Ursula de Bennardo, il balletto di Tik Tok fa incetta di like (Di martedì 12 gennaio 2021) Ursula Bennardo condivide con i suoi follower un balletto di Tik Tok eseguito assieme a Sossio Aruta e in poco tempo le visualizzazioni vanno oltre le trecento mila: i fan… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 12 gennaio 2021)condivide con i suoi follower undi Tik Tok eseguito assieme ae in poco tempo le visualizzazioni vanno oltre le trecento mila: i fan… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

ThisManIsNo1 : #cecilia rischia di essere il Sossio Aruta di qsta ed e se non votate con razionalità ve la ritroverete in finale,… - ThisManIsNo1 : Ussignur. Sossio Aruta un anno dopo. In versione chic. No grazie. Ho perso definitivamente interesse per questa edizione. - SandroSandri14 : RT @AndreaInterNews: A livello tecnico sembra il Cervia di Ciccio Graziani con Moschino titolare alle spalle di Sossio Aruta vs. il Cervia… - cliexit_ : RT @AndreaInterNews: A livello tecnico sembra il Cervia di Ciccio Graziani con Moschino titolare alle spalle di Sossio Aruta vs. il Cervia… - AndreaInterNews : A livello tecnico sembra il Cervia di Ciccio Graziani con Moschino titolare alle spalle di Sossio Aruta vs. il Cerv… -

Sossio Aruta e Ursula Bennardo tornano a Uomini e Donne: la coppia, ospite di Maria De Filippi, racconta il loro amore coronato dalla nascita di Bianca.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo tornano a Uomini e Donne: la coppia, ospite di Maria De Filippi, racconta il loro amore coronato dalla nascita di Bianca.