"Sono in difficoltà". Giulia Salemi, sfogo disperato: il crollo nella notte dopo la diretta del GF Vip (Di martedì 12 gennaio 2021) Ora Giulia Salemi è disperata. nella notte, dopo la puntata serale del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, piomba nella disperazione perché teme di non piacere alla famiglia di Pierpaolo Pretelli. "Io Sono in difficoltà ma per lui, Sono in difficoltà nei suoi confronti, perché non so cosa dirgli. A me dispiace per lui. Non voglio che lui si metta contro la famiglia, perché la famiglia è al primo posto sempre", dice Giulia che ieri ha incontrato Elisabetta Gregoraci. Nessun imbarazzo. Nessun aria tesa. Pretelli sembra felice con Giulia, dopo aver archiviato l'amicizia speciale con la Gregoraci. Ma l'entrata a gamba tesa del ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Oraè disperata.la puntata serale del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, piombadisperazione perché teme di non piacere alla famiglia di Pierpaolo Pretelli. "Ioinma per lui,innei suoi confronti, perché non so cosa dirgli. A me dispiace per lui. Non voglio che lui si metta contro la famiglia, perché la famiglia è al primo posto sempre", diceche ieri ha incontrato Elisabetta Gregoraci. Nessun imbarazzo. Nessun aria tesa. Pretelli sembra felice conaver archiviato l'amicizia speciale con la Gregoraci. Ma l'entrata a gamba tesa del ...

Pontifex_it : Il Bambino di Betlemme ci aiuti allora ad essere disponibili, generosi e solidali, specialmente verso le persone pi… - SusannaCeccardi : Il governo litiga per le poltrone ed i terremotati di Amatrice sono in difficoltà per colpa del gelo e di un blacko… - Blu09765054 : RT @CasaLettori: Sono le difficoltà a mostrare gli uomini. Epitteto #CasaLettori - IsabellaCeccari : È vero @SIMO2, un bellissimo progetto. Questo anno di pandemia ha creato difficoltà al lavoro di @Dottor_Sorriso. M… - gnoBREAKTHROUGH : RT @SardoneSilvia: Tempi duri per chi è in difficoltà. Ci sono 50 milioni di cartelle esattoriali che arriveranno a casa di milioni di fami… -

Ultime Notizie dalla rete : Sono difficoltà Aversa, dominio totale della Normanna Academy contro la SMI Roma: 3 punti da applausi l'eco di caserta