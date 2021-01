Sanremo 2021, i look da red carpet più attesi: occhi puntati su Elodie e Achille Lauro (Di martedì 12 gennaio 2021) Andrà in onda da martedì 2 a sabato 6 marzo la 71esima edizione del Festival di Sanremo. Un’edizione sudata e posticipata anche di qualche settimana, ovviamente, a causa del Covid-19. Nel frattempo procedono i lavori in corso all’Ariston per mettere in piedi un’edizione della kermesse che sia proprio a prova di Covid, dunque rivoluzionando – come anticipato da Amadeus – anche alcune delle formule tradizionali del Festival. Ma ci sarà la possibilità di vedere le star sfilare sul famoso ed iconico red carpet? Lavoro a pieno ritmo per la città di Sanremo che, proprio in questi giorni, sta vagliando le migliori soluzioni per realizzare un festival in totale sicurezza. Impresa non facile, va da sé. Come riporta SanremoNews, la Rai, il Sindaco Alberto Biancheri e l’Assessore Giuseppe Faraldi sono nel mezzo di una «impresa ... Leggi su velvetmag (Di martedì 12 gennaio 2021) Andrà in onda da martedì 2 a sabato 6 marzo la 71esima edizione del Festival di. Un’edizione sudata e posticipata anche di qualche settimana, ovviamente, a causa del Covid-19. Nel frattempo procedono i lavori in corso all’Ariston per mettere in piedi un’edizione della kermesse che sia proprio a prova di Covid, dunque rivoluzionando – come anticipato da Amadeus – anche alcune delle formule tradizionali del Festival. Ma ci sarà la possibilità di vedere le star sfilare sul famoso ed iconico red? Lavoro a pieno ritmo per la città diche, proprio in questi giorni, sta vagliando le migliori soluzioni per realizzare un festival in totale sicurezza. Impresa non facile, va da sé. Come riportaNews, la Rai, il Sindaco Alberto Biancheri e l’Assessore Giuseppe Faraldi sono nel mezzo di una «impresa ...

