LIVE Calciomercato | DIRETTA 12 gennaio | Napoli in pressing su Zaccagni | il Milan cerca i rinnovi di Calhanoglu e Donnarumma Eriksen può tornare al Tottenham

Leggi su oasport

(Di martedì 12 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.55 INTER – Ilè alla finestra per un possibile ritorno, in prestito, di Christian. La società londinese sta riflettendo sulla possibilità di riabbracciare il trequartista danese nella seconda parte di stagione. Si attendono sviluppi. 11.37– Oltre agli acquisti si bada ai: l’ordine delle priorità dare di conservare all’interno della rosa riguardano in primise in secondo luogo, pezzi pregiati del club sette volte campione d’Europa. 11.25– Continuano i dialoghi con l’Hellas Verona per, ai microfoni di “Radio Kiss Kiss’, il presidente degli scaligeri Setti ha ...