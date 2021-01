I tagli capelli corti che detteranno tendenza nel 2021

(Di martedì 12 gennaio 2021) Sarà la sete di libertà, sarà la voglia di ribellarsi alle regole, entrambe figlie di questi tempi parecchio limitanti e restrittivi, fatto sta che in questo 2021 molte donne potrebbero maturare il desiderio di sfoggiare tagli capelli corti, se non cortissimi. Tagli ovviamente grintosi, ma – al contrario di quel che si potrebbe pensare – sensuali, nonostante i pochi centimetri di materia prima a disposizione. Già, ma quali capelli corti saranno di tendenza nei prossimi 12 mesi? Ecco le previsioni degli esperti, oltre alle ispirazioni dalle nostre star preferite, come Dua Lipa che sulla cover di Vogue Uk ha cambiato stile ed è stata ritratta con un bowl cut biondo. Bellissima!

