Britney Spears, Baby One More Time compie venti due anni oggi: l’album dei “poteva tutto essere diverso…” (Di martedì 12 gennaio 2021) Era la principessa del pop e aveva tutte le carte in regola per sostenere una carriera costellata di successi planetari. Per un po’, in effetti, è stato così. Era la beniamina degli adolescenti; la gonnellina con il motivo scozzese e i capelli raccolti in due codine laterali erano un must per chiunque avesse tra i dodici e i vent’anni. Questo accadeva quando Britney Spears, ventidue anni fa, usciva con uno degli album più ascoltati di sempre: Baby One More Time. Non potete aver dimenticato il videoclip dell’omonimo brano; la palestra della scuola, il suo sguardo da cerbiatta: Britney aveva un potenziale enorme e poteva scrivere tantissime pagine della sua favola musicale. Poi è andata male. Poi le delusioni, il ... Leggi su velvetmag (Di martedì 12 gennaio 2021) Era la principessa del pop e aveva tutte le carte in regola per sostenere una carriera costellata di successi planetari. Per un po’, in effetti, è stato così. Era la beniamina degli adolescenti; la gonnellina con il motivo scozzese e i capelli raccolti in due codine laterali erano un must per chiunque avesse tra i dodici e i vent’. Questo accadeva quandoduefa, usciva con uno degli album più ascoltati di sempre:One. Non potete aver dimenticato il videoclip dell’omonimo brano; la palestra della scuola, il suo sguardo da cerbiatta:aveva un potenziale enorme escrivere tantissime pagine della sua favola musicale. Poi è andata male. Poi le delusioni, il ...

