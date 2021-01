Accademia Carrara | San Sebastiano di Raffaello entra nell’archivio digitale di Haltadefinzione

(Di martedì 12 gennaio 2021) Nuovi strumenti di conoscenza per poter osservare un capolavoro da vicino, vedere le ciglia e le sopracciglia, la doppia e sottile aureola, le ciocche dei capelli, la decorazione della veste, cercare di riconoscere la specie botanica delle piante sullo sfondo, avvicinarsi alla tecnica grazie all’osservazione dell’andamento della pennellata e comprendere i segni del tempo. Grazie a una tecnica fotografica ad altissima definizione, l’immagine del Sandiè ora visibile sulla piattaforma Haltadefinizione, insieme alle riproduzioni di oltre 500 capolavori in HD provenienti dai più importanti musei e luoghi d’arte d’Italia, dagli Uffizi a Brera e oltre. Un’operazione di digital imaging, accessibile a tutti gratuitamente, utile sia agli studiosi per la ricerca e, insieme, il monitoraggio dello stato di ...

ZiaCandida : RT @paolob1963: ?? Accademia Carrara Bergamo - ????? Bergognone (Ambrogio da Fossano) - ?? particolare di “Compianto di Cristo Morto con le tr… - edjlazar : RT @Asamsakti: La Madonna Lochis Carlo Crivelli ca 1480-1483 Accademia Carrara Bergamo Italia @LuciaTassan @redne2013 @GiuseppeTurrisi @L… - qq2f3unr9 : RT @Asamsakti: La Madonna Lochis Carlo Crivelli ca 1480-1483 Accademia Carrara Bergamo Italia @LuciaTassan @redne2013 @GiuseppeTurrisi @L… - Haltadef : RT @Exibart: Il San Sebastiano, capolavoro giovanile di Raffaello, conservato all'Accademia @La_Carrara, da oggi visibile anche online in t… - BrunoMaggi : RT @paolob1963: ?? Accademia Carrara Bergamo - ????? Bergognone (Ambrogio da Fossano) - ?? particolare di “Compianto di Cristo Morto con le tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Accademia Carrara

BergamoNews

Per il rilancio del centro di Carra, invita ad evitare l’effetto spot: serve un progetto per riportarci funzioni pubbliche e private ...È un «San Sebastiano» per certi versi inedito, certamente più ricco di dettagli e sfumature, quello realizzato da Raffaello nel 1501, custodito in Accademia Carrara e ora visibile sulla piattaforma Ha ...