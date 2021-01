60 anni di figurine Panini per piccoli e grandi (Di martedì 12 gennaio 2021) . Un must per gli appassionati di calcio, qualcuno li colleziona, arriva a un traguardo importante Ce l’ho, manca, ce l’ho, manca: 60 anni di figurine Panini è anche questo mantra ripetuto ogni volta che si acquistano le mitiche bustine sia quando si fa a scambio. Lo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: figurine Panini 2019 2020: ecco il nuovo album Mini collezione figurine Panini RipartiAmo Le panchine della Serie A 2020/2021 Lo sport alle prese col Covid19, dal calcio alla pallanuoto Caos Juventus Napoli, il posticipo di questa sera? La favola chiamata Sassuolo, le storie del bel calcio Leggi su webmagazine24 (Di martedì 12 gennaio 2021) . Un must per gli appassionati di calcio, qualcuno li colleziona, arriva a un traguardo importante Ce l’ho, manca, ce l’ho, manca: 60diè anche questo mantra ripetuto ogni volta che si acquistano le mitiche bustine sia quando si fa a scambio. Lo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::2019 2020: ecco il nuovo album Mini collezioneRipartiAmo Le panchine della Serie A 2020/2021 Lo sport alle prese col Covid19, dal calcio alla pallanuoto Caos Juventus Napoli, il posticipo di questa sera? La favola chiamata Sassuolo, le storie del bel calcio

SkySport : Panini compie 60 anni: ecco il nuovo album Calciatori 2021 @figurinepanini - enricoruggeri : Da bambino volevo fare il calciatore per finire nell’album delle figurine. Il destino, molti anni dopo, ha esaudito… - webmagazine24 : 60 anni di figurine #Panini per piccoli e grandi - MRGernini : @Fiordaliso_ @enricoruggeri @figurinepanini Sta brutto dire che a 59 anni mi era presa voglia di fare l’album delle… - fisco24_info : Album Panini compie 60 anni, ecco nuova collezione: Per l'edizione '2021' 132 pagine e 748 figurine -