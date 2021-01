43 dosi cocaina nascoste in un barattolo, arrestato 43enne (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 20enne romano con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Ieri mattina, i Carabinieri hanno notato il giovane a bordo della sua autovettura in via Sandro Giovannini, zona Talenti, e lo hanno fermato per un controllo. L’eccessivo nervosismo mostrato dal fermato ha portato i Carabinieri ad approfondire le verifiche che hanno dato esito positivo. Sono stati rinvenuti, infatti, 43 involucri contenenti 46 grammi di cocaina e denaro contante. La droga e’ stata trovata in un contenitore metallico artigianalmente modificato mediante un magnete che ne favorisce l’occultamento, applicandolo su parti metalliche nascoste. Quanto rinvenuto e’ stato sequestrato mentre l’arrestato e’ stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione ... Leggi su romadailynews (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hannoun 20enne romano con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Ieri mattina, i Carabinieri hanno notato il giovane a bordo della sua autovettura in via Sandro Giovannini, zona Talenti, e lo hanno fermato per un controllo. L’eccessivo nervosismo mostrato dal fermato ha portato i Carabinieri ad approfondire le verifiche che hanno dato esito positivo. Sono stati rinvenuti, infatti, 43 involucri contenenti 46 grammi die denaro contante. La droga e’ stata trovata in un contenitore metallico artigianalmente modificato mediante un magnete che ne favorisce l’occultamento, applicandolo su parti metalliche. Quanto rinvenuto e’ stato sequestrato mentre l’e’ stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione ...

rep_roma : Talenti, decine di dosi di cocaina nascoste nel barattolo di gomme fake [aggiornamento delle 15:42] - Borderline_24 : Molfetta, 44 dosi di cocaina nascoste sul soppalco di casa: arrestato 34enne - baritoday : Ai domiciliari, ma in casa aveva cocaina da spacciare: le dosi nascoste in bagno, in carcere giovane pusher… - Telebari : Molfetta, 34enne ai domiciliari nasconde 44 dosi di cocaina nel bagno: arrestato e trasferito in carcere - #Bari… - IlTirrenoPrato : In manette a San Giusto un albanese di 33 anni che è stato sorpreso mentre nascondeva 21 dosi in macchina, il resto… -

Ultime Notizie dalla rete : dosi cocaina Ai domiciliari, ma in casa aveva cocaina da spacciare: le dosi nascoste in bagno, in carcere giovane pusher BariToday Paderno Dugnano, spaccia cocaina nei pressi di un bar: pusher arrestato e locale chiuso

Uno spacciatore di 45 anni di Paderno Dugnano, alle porte di Milano, è stato arrestato dai carabinieri dopo essere stato trovato vendere cocaina ad ...

Stroncato traffico di stupefacenti: 10 arresti, sequestrato un chilo e mezzo di cocaina

Durante l’operazione i carabinieri hanno eseguito perquisizioni domiciliari a carico di sette italiani coinvolti a vario titolo nell’illecita attività e tratto in arresto A.S., 36enne di origini sicil ...

Uno spacciatore di 45 anni di Paderno Dugnano, alle porte di Milano, è stato arrestato dai carabinieri dopo essere stato trovato vendere cocaina ad ...Durante l’operazione i carabinieri hanno eseguito perquisizioni domiciliari a carico di sette italiani coinvolti a vario titolo nell’illecita attività e tratto in arresto A.S., 36enne di origini sicil ...