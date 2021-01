Omceo Roma: contagi in lieve ascesa, Lazio rischia ‘rosso’ (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma – “Il Lazio sicuramente rischia ‘l’arancione’, quanto ad un eventuale ingresso in zona ‘rossa’ non possiamo escluderlo. In questo momento c’e’ un plateau lievemente in ascesa e abbiamo un aumento del numero dei ricoveri, per cui potrebbe anche accadere”. Risponde cosi’ il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, interpellato sul tema dall’agenzia Dire. “Questa sara’ la settimana decisiva- ha proseguito Magi- perche’ vedremo concretamente i risultati delle prime giornate di vacanza: se non ci siamo comportati bene, e questa e’ la mia preoccupazione, avremo un innalzamento della curva dei contagi. Speriamo di riuscire a mantenere un limite che ci permetta di non mettere in crisi il Servizio sanitario nazionale”. Quanto alle terapie intensive, secondo ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 11 gennaio 2021)– “Ilsicuramente‘l’arancione’, quanto ad un eventuale ingresso in zona ‘rossa’ non possiamo escluderlo. In questo momento c’e’ un plateaumente ine abbiamo un aumento del numero dei ricoveri, per cui potrebbe anche accadere”. Risponde cosi’ il presidente dell’Ordine dei medici di, Antonio Magi, interpellato sul tema dall’agenzia Dire. “Questa sara’ la settimana decisiva- ha proseguito Magi- perche’ vedremo concretamente i risultati delle prime giornate di vacanza: se non ci siamo comportati bene, e questa e’ la mia preoccupazione, avremo un innalzamento della curva dei. Speriamo di riuscire a mantenere un limite che ci permetta di non mettere in crisi il Servizio sanitario nazionale”. Quanto alle terapie intensive, secondo ...

Il presidente dell’Omceo Roma fa sapere che la Regione ha inviato una lettera a tutti i presidenti degli Ordini professionali per comunicare che tutti gli operatori sanitari in attività, anche quelli ...

Roma - "Le scuole sono state un elemento di diffusione di contagio, ma certo non il piu' importante. Il problema e' quello che avviene intorno al mondo ...

