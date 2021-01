L’indiscrezione | Andrea Conti | sempre più Fiorentina I ragionamenti sulla formula

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 12 gennaio 2021)viaggia velocemente verso la. E davvero si può chiudere con il Milan nel giro di un paio di giorni al massimo, questa è la volontà di tutti, compresa quella del diretto interessato, in modo da consegnare subitoa Prandelli. Da domani ogni momento è quello giusto, tra summit e definitivo decollo della trattativa, c’è grande fiducia perché siamo in stato avanzato. Laha sceltoperché è un profilo ancora giovane (classe 1994) e perché ritiene che quella viola sia la soluzione giusta per rilanciarsi. Il contratto in scadenza nel 2022 aiuta a trovare unache possa accontentare tutti e che permetta alladi puntare sunon soltanto per i prossimi sei mesi. Il Milan chiede ...