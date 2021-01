Infortunati Juventus, Dybala e McKennie ko: le condizioni e tempi di recupero (Di lunedì 11 gennaio 2021) Infortunati Juventus – Pirlo è in allarme per le condizioni dei suoi due giocatori. Ieri sera nella sfida casalinga vinta contro il Sassuolo sono usciti sia Dybala che McKennie per infortunio. Per l’argentino si tratta di una contusione al ginocchio, ma la vera preoccupazione è che potrebbe essere una distorsione al legamento collaterale. Si attenderanno ulteriori visite. Per l’americano, invece, trattasi di un problema muscolare. Una brutta tegola in previsione della sfida contro l’Inter, cruciale per l’andamento del campionato. Infortunati Juventus, le ultimissime su Dybala McKennie La partita di ieri ha lasciato molti segni sulla Juventus di Pirlo, sia psicologicamente che fisicamente. Infatti i bianconeri sono ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 11 gennaio 2021)– Pirlo è in allarme per ledei suoi due giocatori. Ieri sera nella sfida casalinga vinta contro il Sassuolo sono usciti siacheper infortunio. Per l’argentino si tratta di una contusione al ginocchio, ma la vera preoccupazione è che potrebbe essere una distorsione al legamento collaterale. Si attenderanno ulteriori visite. Per l’americano, invece, trattasi di un problema muscolare. Una brutta tegola in previsione della sfida contro l’Inter, cruciale per l’andamento del campionato., le ultimissime suLa partita di ieri ha lasciato molti segni sulladi Pirlo, sia psicologicamente che fisicamente. Infatti i bianconeri sono ...

