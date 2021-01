Ghost of Tsushima | i fan del gioco sono riusciti a riparare l' isola nel mondo reale con il crowdfunding!

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Quandoofdi Sucker Punch Production è stato annunciato per la prima volta durante la Paris Games Week nel 2017, le prime impressionistate più che positive. Il trailer del gameplay pubblicato l'anno successivo durante l'E3 ha aumentato l'hype e quando è uscito, ilha raccolto un numero impressionante di fan lungo tutto il globo. Ebbene, a quanto pare il titolo di Sucker Punch è riuscito a fare anche del bene, dato che i fan siuniti per finanziare la riparazione di una porta sacra danneggiata durante il tifone nell'di. A settembre, una porta torii accanto al santuario Watatsumi sull'diè stato distrutto da un tifone, che ha causato il maggior danno alle Filippine, un paese ...

I fan di Ghost of Tsushima hanno aiutato a completare un crowdfunding da oltre $260.000 per ricostruire un altare sull'isola di Tsushima.