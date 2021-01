“È tutto falso!” Andrea Zenga | spunta tutta un’altra verità sul papà Walter | cosa è emerso da Barbara D’Urso

(Di lunedì 11 gennaio 2021)è uno dei nuovi protagonisti del ‘Grande Fratello Vip’. Dopo aver avuto inizialmente delle difficoltà legate all’integrazione nella Casa, è riuscito a superare le fasi più delicate e si sta piano piano ambientando. A far rumore nei giorni scorsi sono state alcune sue dichiarazioni sul padre, con il quale non ha rapporti da tantissimi anni. Dichiarazioni che hanno trovato la pronta risposta dell’ex calciatore, che si è lamentato sui social dell’atteggiamento assunto dal gieffino. Alcuni giorni fa il vippone aveva affermato: “Se viene qui mi inc….o. Su molte cose sono chiuso. Mi rendo conto di essere prevenuto, io non riesco a concepire il suo comportamento”. Anche se poi aveva aggiunto: “La mia porta è aperta, ma prima deve passare da mio fratello, lui ha più diritti di me di riappacificarsi con lui”. Nella puntata ...

– Avrà inizio il 10 marzo prossimo l’udienza preliminare a carico di sei medici in servizio nell’azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro per i quali la Procura della ...Avrebbero attestato diagnosi non veritiere indicando falsamente che le pazienti erano affette da patologie rientranti tra quelle che consentono la prescrizione gratuita dei farmaci, traendo così in in ...