Basket: Dinamo Sassari, va ko il crociato di capitan Devecchi (Di martedì 12 gennaio 2021) Come a non bastare tutti i problemi di infortuni vissuti nel corso della stagione, alla Dinamo Sassari ne giunge un altro, che riguarda il suo uomo simbolo, anche se in campo è ben meno protagonista di altri: capitan Giacomo Devecchi, per tutti Jack. L’uomo che ha giurato fedeltà al Banco di Sardegna fin dal 2006 ha infatti riportato, nell’ultima partita di Basketball Champions League a Tenerife, la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, il che significa, in breve, stagione finita. Devecchi era stato protagonista nell’andata con l’Iberostar, a rotazioni ridottissime assottigliatesi ancor di più a causa dell’infortunio che ha messo a lungo KO Vasa Pusica (ragion per cui è stato ingaggiato Toni Katic nel ruolo di play). Sassari, in ... Leggi su oasport (Di martedì 12 gennaio 2021) Come a non bastare tutti i problemi di infortuni vissuti nel corso della stagione, allane giunge un altro, che riguarda il suo uomo simbolo, anche se in campo è ben meno protagonista di altri:Giacomo, per tutti Jack. L’uomo che ha giurato fedeltà al Banco di Sardegna fin dal 2006 ha infatti riportato, nell’ultima partita diball Champions League a Tenerife, la rottura del legamentodel ginocchio sinistro, il che significa, in breve, stagione finita.era stato protagonista nell’andata con l’Iberostar, a rotazioni ridottissime assottigliatesi ancor di più a causa dell’infortunio che ha messo a lungo KO Vasa Pusica (ragion per cui è stato ingaggiato Toni Katic nel ruolo di play)., in ...

CentotrentunoC : BASKET ?? #LBASerieA Pessima notizia per la Dinamo #Sassari che perde capitan Jack Devecchi: da parte della redazio… - supportersmagaz : La @VLPesaro torna in Coppa Italia dopo nove anni. @dinamo_sassari terza, @Virtusbo quarta. Il recap di giornata su… - Nathanalgrenr : #Basket - Il #Fila torna dalla lunga trasferta di #Sassari con un successo sofferto, ma importantissimo. Prive dell… - AAlghero : #repost @dinamo_sassari I giganti del #basket nella porta del Nord Ovest sardo: #aeroporto di #Alghero… - UnioneSarda : #Sardegna - Primo turno di Coppa Italia contro Pesaro per la @dinamo_sassari che sogna il tris -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Dinamo Basket: la Dinamo chiude terza, in Coppa Italia sfida Pesaro Agenzia ANSA Venezia ingaggia Clark. Sassari: Devecchi si rompe il crociato

La Reyer ha ufficializzato l’ingaggio del play-guardia, ex Brindisi e Cantù. Stagione finita per il capitano della Dinamo, Chessa in arrivo ...

Basket, Sassari: legamento rotto, stagione finita per Devecchi

La risonanza magnetica cui è stato sottoposto il capitano della Dinamo Sassari, Jack Devecchi, ha evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. L'accertamento ha dunque conferm ...

La Reyer ha ufficializzato l’ingaggio del play-guardia, ex Brindisi e Cantù. Stagione finita per il capitano della Dinamo, Chessa in arrivo ...La risonanza magnetica cui è stato sottoposto il capitano della Dinamo Sassari, Jack Devecchi, ha evidenziato la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. L'accertamento ha dunque conferm ...