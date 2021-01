LIVE Berrettini-Kuzmanov 3-2, ATP Antalya in DIRETTA: subito break per l’azzurro (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Dopo la strenua difesa di Berrettini, Kuzmanov non trova il campo con il rovescio lungolinea. A-40 Prova uno sventaglio di dritto improbabile Matteo. 40-40 Prende in mano lo scambio grazie alla risposta di dritto Berrettini. A-40 Primo ace anche per Kuzmanov. 40-40 Annulla questa chance con una grande prima il giocatore di Sofia. 30-40 Fuori giri con il rovescio lungolinea Kuzmanov. Palla break Berrettini. 30-30 Botta terrificante col dritto da parte di Matteo! 30-15 Dritto sulla riga da parte di Kuzmanov, Berrettini non riesce a difendersi. 15-15 Sbaglia l’approccio di rovescio il bulgaro. 15-0 Scappa in corridoio la disperata difesa di ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Dopo la strenua difesa dinon trova il campo con il rovescio lungolinea. A-40 Prova uno sventaglio di dritto improbabile Matteo. 40-40 Prende in mano lo scambio grazie alla risposta di dritto. A-40 Primo ace anche per. 40-40 Annulla questa chance con una grande prima il giocatore di Sofia. 30-40 Fuori giri con il rovescio lungolinea. Palla. 30-30 Botta terrificante col dritto da parte di Matteo! 30-15 Dritto sulla riga da parte dinon riesce a difendersi. 15-15 Sbaglia l’approccio di rovescio il bulgaro. 15-0 Scappa in corridoio la disperata difesa di ...

livetennisit : ATP Antalya: LIVE i risultati con il dettaglio del Secondo Turno. In campo Fabio Fognini e Matteo Berrettini (LIVE) - infoitsport : LIVE Berrettini-Kirkin 6-0 6-4, ATP Antalya in DIRETTA: esordio in scioltezza per l'azzurro - infoitsport : LIVE Berrettini-Kirkin 6-0 0-1, ATP Antalya in DIRETTA: primo set dominato dal romano - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Ad Antalya fa il suo esordio Matteo #Berrettini, che sfida il turco, beneficiario di wild card, Ergi… - livetennisit : ATP Antalya: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 2. In campo Matteo Berrettini e Fabio Fognini -