Frasi di speranza: ecco le migliori di oggi 10 Gennaio (Di domenica 10 gennaio 2021) Frasi di speranza – Nella vita passiamo dei momenti bui in cui tutto ciò di cui abbiamo bisogno è la speranza. Facciamo affidamento con tutte le nostre forze sulla speranza, perché quando ci troviamo davanti ad ostacoli insormontabili abbiamo bisogno di sperare. Questo momento storico che stiamo vivendo è certamente uno dei momenti in cui c’è bisogno di speranza, e proprio in questi giorni che stiamo vedendo una piccola luca abbiamo ancor più bisogno della speranza. La pioggia si fermerà, la notte finirà, il dolore svanirà. La speranza non è mai così persa da non poter essere trovata.(Ernest Hemingway) La maggior parte delle cose importanti nel mondo sono state compiute da persone che hanno continuato a provare quando sembrava che non ci fosse ... Leggi su giornal (Di domenica 10 gennaio 2021)di– Nella vita passiamo dei momenti bui in cui tutto ciò di cui abbiamo bisogno è la. Facciamo affidamento con tutte le nostre forze sulla, perché quando ci troviamo davanti ad ostacoli insormontabili abbiamo bisogno di sperare. Questo momento storico che stiamo vivendo è certamente uno dei momenti in cui c’è bisogno di, e proprio in questi giorni che stiamo vedendo una piccola luca abbiamo ancor più bisogno della. La pia si fermerà, la notte finirà, il dolore svanirà. Lanon è mai così persa da non poter essere trovata.(Ernest Hemingway) La maggior parte delle cose importanti nel mondo sono state compiute da persone che hanno continuato a provare quando sembrava che non ci fosse ...

blue_2469 : @SharonAlex30 Si ma non gli sto dando la colpa eh anzi. Le sue serate mi faranno sempre morire, con chiunque le fac… - MentalTale : Segui le tue emozioni, positive o negative, poiché esse non ti mentiranno mai. #sorriso #felice #emozioni … - withgian : @marixdmt00 esatto, la felicità per lei è tantissima però poi mi cade il mondo se penso che non abbiamo più speranz… - mar_aie : Accanto a Crisanti, un mediano di rottura (di coglioni) come Ricciardi. L'uomo dei lockdown, delle frasi fatte, l'u… - mjroh_skz : RT @wonderwallchan: normalizzate mettere '(?)' a scuola, dopo le frasi, per far capire ax prof che non abbiamo capito l'esercizio ma almeno… -