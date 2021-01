Dante nel libro dei condannati: Marco Ferri racconta l'Alighieri più nascosto (Di domenica 10 gennaio 2021) Sapevate che Michelangelo desiderò scolpire un monumento di Dante? Papa Leone X non gli accordò il permesso e non se ne fece niente. Sapevate che l'Alighieri che spedì tanti all'Inferno era finito in ... Leggi su globalist (Di domenica 10 gennaio 2021) Sapevate che Michelangelo desiderò scolpire un monumento di? Papa Leone X non gli accordò il permesso e non se ne fece niente. Sapevate che l'che spedì tanti all'Inferno era finito in ...

AccademiaCrusca : È un latinismo molto raro, coniato direttamente su 'halos'. Dante se ne serve per indicare l’alone degli astri. Il… - regionetoscana : 700 anni dalla morte di #Dante. Date importanti il #25marzo e il #14maggio giornate 'dantesche'. In arrivo un docum… - duequarti : RT @Reale_Scenari: I dannati della Bosnia. Dante aveva previsto tutto: all'inferno il ghiaccio c'è, proprio nel suo profondo «Per ch'io m… - Joseg61551062 : @PivDana @Valval2508 nooo..non mi riguarda, volevo solo scriverti o farti sentire nel migliore dei modi sia in spag… - TerraDiPalma : RT @AccademiaCrusca: È un latinismo molto raro, coniato direttamente su 'halos'. Dante se ne serve per indicare l’alone degli astri. Il ter… -