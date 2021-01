**Coronavirus: stretta si accompagnerà a nuovi ristori** (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen (Adnkronos) – La stretta sulle regole anti Covid che il governo ai avvia a disporre con il nuovo Dpcm “si accompagnerà a nuovi ristori”. Lo sottolineano fonti di governo al termine del’incontro tra il premier Conte e i capidelegazione. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen (Adnkronos) – Lasulle regole anti Covid che il governo ai avvia a disporre con il nuovo Dpcm “siristori”. Lo sottolineano fonti di governo al termine del’incontro tra il premier Conte e i capidelegazione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

