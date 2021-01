Sci alpino, Sofia Goggia dà una lezione a tutte! Apoteosi nella discesa di St. Anton, distacchi biblici! (Di sabato 9 gennaio 2021) Sofia Goggia domina la discesa libera di St.Anton. Una lezione di velocità, di classe, di talento della bergamasca a tutte le avversarie. Prestazione davvero sensazionale della campionessa olimpica, che ha inflitto distacchi veramente abissali, con la sola Tamara Tippler capace di stare di poco al di sotto del secondo di ritardo. L’azzurra ha fatto la differenza nel tratto di pista dalla compressione al traguardo, portandosi dietro tantissima velocità. Si tratta della nona vittoria della carriera in Coppa del Mondo per Goggia, che con questo risultato sale anche in vetta in solitaria alla classifica di specialità. Come detto “prima delle umane” al secondo posto è stata Tamara Tippler, che ha accusato 96 centesimi di ritardo da Goggia. Per l’austriaca è ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021)domina lalibera di St.. Unadi velocità, di classe, di talento della bergamasca a tutte le avversarie. Prestazione davvero sensazionale della campionessa olimpica, che ha inflittoveramente abissali, con la sola Tamara Tippler capace di stare di poco al di sotto del secondo di ritardo. L’azzurra ha fatto la differenza nel tratto di pista dalla compressione al traguardo, portandosi dietro tantissima velocità. Si tratta della nona vittoria della carriera in Coppa del Mondo per, che con questo risultato sale anche in vetta in solitaria alla classifica di specialità. Come detto “prima delle umane” al secondo posto è stata Tamara Tippler, che ha accusato 96 centesimi di ritardo da. Per l’austriaca è ...

Sulla pista austriaca di St. Anton la campionessa olimpica batte la padrona di casa Tippler e la statunitense Johnson ...

