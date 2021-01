Jasmine Carrisi, chi è la “sorellastra” Brigitta Cazzato (Di sabato 9 gennaio 2021) L’attenzione mediatica ancora una volta continua a essere concentrata sulla famiglia Carrisi e in particolar modo sulla sorella di Jasmine e Albano Jr, ovvero Brigitta Cazzato nonché la primogenita di Loredana Lecciso nata tempo prima che la donna incontrasse il cantante di Cellino San Marco. Albano Carrisi ha amato due grandi donne che nell’arco della vita gli hanno fatto il dono più bello, ovvero quello di diventare padre dei figli ai quali è molto legato. Insieme a loro troviamo anche Brigitta Cazzato che è un membro aggiunto alla famiglia Carrisi, arrivata a Cellino San Marco quando era solo una bambina ma che Albano ha sempre voluto bene come se fosse anche sua figlia… Stiamo parlando proprio di lei, la primogenita di Loredana Lecciso. La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 9 gennaio 2021) L’attenzione mediatica ancora una volta continua a essere concentrata sulla famigliae in particolar modo sulla sorella die Albano Jr, ovverononché la primogenita di Loredana Lecciso nata tempo prima che la donna incontrasse il cantante di Cellino San Marco. Albanoha amato due grandi donne che nell’arco della vita gli hanno fatto il dono più bello, ovvero quello di diventare padre dei figli ai quali è molto legato. Insieme a loro troviamo ancheche è un membro aggiunto alla famiglia, arrivata a Cellino San Marco quando era solo una bambina ma che Albano ha sempre voluto bene come se fosse anche sua figlia… Stiamo parlando proprio di lei, la primogenita di Loredana Lecciso. La ...

