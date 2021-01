Calciomercato Napoli, Gattuso vuole Zaccagni: il possibile trasferimento e la formula per convincere il Verona (Di sabato 9 gennaio 2021) Il Napoli è in pole per l'acquisto di Mattia Zaccagni.Il trequartista del Verona si sta rendendo protagonista di un'inizio di stagione assolutamente sopra la media. Giocate spettacolari, passaggi illuminanti e reti dal coefficiente di difficoltà davvero alto sono solo alcune delle caratteristiche tecniche che stanno convincendo la società del patron Aurelio De Laurentis a puntare in maniera decisa sul classe '95. Il club partenopeo starebbe lavorando ad una formula diversa a quella che ha portato in Campania Amir Rrahmani, con un impegno morale preso dagli azzurri nei confronti del Verona per chiudere il trasferimento del rifinitore scaligero nella prossima finestra estiva di Calciomercato. Leggi su mediagol (Di sabato 9 gennaio 2021) Ilè in pole per l'acquisto di Mattia.Il trequartista delsi sta rendendo protagonista di un'inizio di stagione assolutamente sopra la media. Giocate spettacolari, passaggi illuminanti e reti dal coefficiente di difficoltà davvero alto sono solo alcune delle caratteristiche tecniche che stanno convincendo la società del patron Aurelio De Laurentis a puntare in maniera decisa sul classe '95. Il club partenopeo starebbe lavorando ad unadiversa a quella che ha portato in Campania Amir Rrahmani, con un impegno morale preso dagli azzurri nei confronti delper chiudere ildel rifinitore scaligero nella prossima finestra estiva di

DiMarzio : Le offerte di Atletico Madrid e Marsiglia (rifiutate) e la richiesta del Napoli: #Milik, gli aggiornamenti sul futu… - Gazzetta_it : #calciomercato Il #Marsiglia piomba su #Milik e il #Napoli abbassa le pretese: sarà la volta buona?… - Mediagol : #Calciomercato #Napoli, Gattuso vuole Zaccagni: il possibile trasferimento e la formula per convincere il #Verona… - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ?? Inserimento del #Parma su #Malcuit: #Ducali pronti a sfidare la #Fiorentina ?? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato htt… - darioderrico : RT @MicheB13: ?? Rinforzo in difesa per la #ProVercelli ?? Dalla @feralpisalo, via @sscnapoli, ecco Francesco #Mezzoni ?? #Calciomercato #Na… -