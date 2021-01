A Roma multa all’attore turco Can Yaman per avere incontrato i fans davanti all’hotel (Di sabato 9 gennaio 2021) Brutta avventura italiana per il popolare attore turco Can Yaman. Infatti è stato multato per violazione delle norme anti-Covid. La sanzione di 400 euro è scattata per l’assembramento davanti all’albergo Romano dove si sono radunati decine di fan. Con l’entourage dell’attore e con l’albergo, riferiscono fonti della Questura, era stato concordato che Can Yaman entrasse da una porta posteriore, come è avvenuto. Poi però l’attore – dicono le stesse fonti -sarebbe uscito senza avvertire dalla porta principale, dove alcuni fand si sono accalcati per gli autografi. Le forze dell’ordine presenti all’esterno li hanno poi allontanati. Isolate dalla polizia alcune aree della movida a Roma a causa della folla. Le pattuglie dei vigili hanno isolato in via temporanea alcune ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 9 gennaio 2021) Brutta avventura italiana per il popolare attoreCan. Infatti è statoto per violazione delle norme anti-Covid. La sanzione di 400 euro è scattata per l’assembramentoall’albergono dove si sono radunati decine di fan. Con l’entourage dell’attore e con l’albergo, riferiscono fonti della Questura, era stato concordato che Canentrasse da una porta posteriore, come è avvenuto. Poi però l’attore – dicono le stesse fonti -sarebbe uscito senza avvertire dalla porta principale, dove alcuni fand si sono accalcati per gli autografi. Le forze dell’ordine presenti all’esterno li hanno poi allontanati. Isolate dalla polizia alcune aree della movida aa causa della folla. Le pattuglie dei vigili hanno isolato in via temporanea alcune ...

