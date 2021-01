Pioli | “Bisogna stringere i denti | ci mancheranno 8-9 titolari Non sarà facile”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 8 gennaio 2021) In vista della gara di domani con il Torino, Stefano Poli ha parlato in conferenza stampa, analizzando la situazione infortuni e come sta la squadra dopo il ko con la Juve. Queste le sue parole: “In una lunga stagione piena di impegni sono situazioni che ci possono stare. E’ un momento in cui abbiamo difficoltà, ma è inutile perdere energie su cose che non possiamo controllare, pensiamo positivo perchè la squadra sta bene”. Sul Torino: “Un avversario che ha avuto difficoltà iniziali, adesso hanno trovato fiducia e sicurezza, attraversano un momento positivo e li rispettiamo. Abbiamo fatto di tutto per prepararci il meglio possibile, affrontiamo una squadra che sta bene, noi dobbiamo mettere in campo la miglior prestazione senza pensieri. Sono sicuro che domani vedrò i giocatori molto determinati e attenti”. Il post Juve: “L’abbiamo gestita allo stesso modo delle vittorie, analizzando ...