Nucleare | il deposito nazionale della discordia

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Sono stati comunicati i potenziali siti per la sistemazione dei rifiuti radioattivi. Ben otto di queste localizzazioni, comedi scorie radioattive, sono state individuate in Piemonte. Due aree in provincia di Torino (Caluso-Mazzè-Rondissone e Carmagnola) e sei in provincia di Alessandria (Alessandria-Castelletto Monferrato-Quargnento, Fubine-Quargnento, Alessandria-Oviglio, Bosco Marengo-Frugarolo, Bosco Marengo-Novi Ligure, Castelnuovo Bormida-Sezzadio). L’indicazione ha scatenato le proteste sul web e numerose reazioni nel mondo politico. L’Italia è rimasto l’unico Paese europeo in cui manca un sito, unico e adeguato, di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti radioattivi, rispetto ai trenta attivi in Europa. Si tratta di un’opera obbligata e siamo già in procedura di infrazione comunitaria per il nostro ritardo. Ma a quanto ...