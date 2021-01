Milan, idea Meite del Torino: può essere il vice Kessié (Di venerdì 8 gennaio 2021) Meite potrebbe essere il nome giusto per rafforzare il centrocampo del Milan. Il club rossonero cerca un vice Kessie Come riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato a livello italiano, il Milan sta sondando il terreno per Soualiho Meite del Torino. I rossoneri, cercano un rinforzo a centrocampo, e siccome Kouadio Koné sta sfumando, ecco che il 26enne granata potrebbe fare comodo al Diavolo. Meite sarebbe un giocatore pronto all’uso fin da subito, dato che conosce il nostro campionato e attualmente è anche un titolare della squadra allenata da Marco Giampaolo. Meite domani sarà avversario del Milan, ma non è detto che in settimana possa cambiare maglia. Sul giocatore francese di origine ivoriane c’è ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 gennaio 2021)potrebbeil nome giusto per rafforzare il centrocampo del. Il club rossonero cerca unKessie Come riportato da Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato a livello italiano, ilsta sondando il terreno per Soualihodel. I rossoneri, cercano un rinforzo a centrocampo, e siccome Kouadio Koné sta sfumando, ecco che il 26enne granata potrebbe fare comodo al Diavolo.sarebbe un giocatore pronto all’uso fin da subito, dato che conosce il nostro campionato e attualmente è anche un titolare della squadra allenata da Marco Giampaolo.domani sarà avversario del, ma non è detto che in settimana possa cambiare maglia. Sul giocatore francese di origine ivoriane c’è ...

Rossonero__1899 : RT @MilanNewsit: Di Marzio: “Milan, idea Meite in prestito con diritto di riscatto” - ninoBertolino : RT @MilanNewsit: Di Marzio: “Milan, idea Meite in prestito con diritto di riscatto” - sportli26181512 : Di Marzio: “Milan, idea Meite in prestito con diritto di riscatto”: Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio… - MilanNewsit : Di Marzio: “Milan, idea Meite in prestito con diritto di riscatto” - Sport_Fair : #Calciomercato | #Milan, nuova idea per il centrocampo -