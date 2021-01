Massimo Galli addirittura ‘sostituisce’ Mattarella: “No alle elezioni” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Che in Italia lo stato di salute della democrazia e delle regole democratiche non sia ottimale lo avevamo capito da un po’. Il Covid è arrivato a dare la mazzata finale. E mentre anche in queste ore in Parlamento e nella maggioranza discutono se andare a elezioni o meno, come se questa possibilità stia in capo a loro e non al Presidente della Repubblica, adesso anche i virologi iniziano a intervenire sul tema. Divenuti star della tv “grazie” alla pandemia, ora intendono dirci anche quando e se è il caso di andare a elezioni. Per questo fanno scalpore le parole dell’infettivologo Massimo Galli, ospite di Myrta Merlino a L’Aria che tira, che ha detto: “Non è il momento di pensare alle elezioni in piena pandemia”. Galli, dunque, ha voluto sostituirai a ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 8 gennaio 2021) Che in Italia lo stato di salute della democrazia e delle regole democratiche non sia ottimale lo avevamo capito da un po’. Il Covid è arrivato a dare la mazzata finale. E mentre anche in queste ore in Parlamento e nella maggioranza discutono se andare ao meno, come se questa possibilità stia in capo a loro e non al Presidente della Repubblica, adesso anche i virologi iniziano a intervenire sul tema. Divenuti star della tv “grazie” alla pandemia, ora intendono dirci anche quando e se è il caso di andare a. Per questo fanno scalpore le parole dell’infettivologo, ospite di Myrta Merlino a L’Aria che tira, che ha detto: “Non è il momento di pensarein piena pandemia”., dunque, ha voluto sostituirai a ...

