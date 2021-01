“Dai Giulia, hai scambiato il GF Vip per…”. Tommaso Zorzi fa a pezzi la Salemi. La sua frase vola sui social (Di venerdì 8 gennaio 2021) Momenti difficili per Giulia Salemi al ‘Grande Fratello Vip’. Quando tutto pareva stesse andando perfettamente con Pierpaolo Pretelli, ecco uscir fuori una voce clamorosa riguardante un suo presunto fidanzamento. Una persona ha infatti annunciato col megafono che l’influencer sarebbe legata ad un certo Alessio. Lei ha smentito seccamente la notizia, avvertendo di essere pronta anche a denunciare tutto per diffamazione, ma l’ex velino di ‘Striscia la Notizia’ è apparso pensieroso. Ha sì detto di credere alle parole della sua quasi fidanzata, ma allo stesso tempo le ha posto alcune domande per cercare di capire se lei avesse mai conosciuto un ragazzo con questo nome. Nelle ultime ore l’ex dolce metà di Francesco Monte ha ricevuto una vera e propria stoccata anche da Tommaso Zorzi. La frase di ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 8 gennaio 2021) Momenti difficili peral ‘Grande Fratello Vip’. Quando tutto pareva stesse andando perfettamente con Pierpaolo Pretelli, ecco uscir fuori una voce clamorosa riguardante un suo presunto fidanzamento. Una persona ha infatti annunciato col megafono che l’influencer sarebbe legata ad un certo Alessio. Lei ha smentito seccamente la notizia, avvertendo di essere pronta anche a denunciare tutto per diffamazione, ma l’ex velino di ‘Striscia la Notizia’ è apparso pensieroso. Ha sì detto di credere alle parole della sua quasi fidanzata, ma allo stesso tempo le ha posto alcune domande per cercare di capire se lei avesse mai conosciuto un ragazzo con questo nome. Nelle ultime ore l’ex dolce metà di Francesco Monte ha ricevuto una vera e propria stoccata anche da. Ladi ...

