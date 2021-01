Calciomercato Fiorentina, Lirola interessa in Ligue 1: c’è il Marsiglia (Di venerdì 8 gennaio 2021) La Fiorentina deve fare i conti con l’interesse del Marsiglia per Pol Lirola: l’esterno viola sta trovando un po’ di difficoltà in questa stagione La Fiorentina potrebbe operare molto sul mercato di riparazione soprattutto in uscita. Cesare Prandelli ha affermato molte volte di non riuscire ad allenare un gruppo così numeroso. Fioccano dunque le offerte per i giocatori della Fiorentina e ci sarebbe l’intersse dell’Olympique Marsiglia per Pol Lirola come riporta Sky Sport. Il laterale ex Juve e Sassuolo potrebbe approdare alla corte di Villas Boas. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ladeve fare i conti con l’interesse delper Pol: l’esterno viola sta trovando un po’ di difficoltà in questa stagione Lapotrebbe operare molto sul mercato di riparazione soprattutto in uscita. Cesare Prandelli ha affermato molte volte di non riuscire ad allenare un gruppo così numeroso. Fioccano dunque le offerte per i giocatori dellae ci sarebbe l’intersse dell’Olympiqueper Polcome riporta Sky Sport. Il laterale ex Juve e Sassuolo potrebbe approdare alla corte di Villas Boas. Leggi su Calcionews24.com

