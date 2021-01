Benevento, Vigorito: “Inzaghi? Se lo esonero lo rimetto in attacco. Qui tanti non volevano venire…” (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ventuno punti. Gli stessi conquistati alla fine del campionato nell’anno della retrocessione.Fin qui il Benevento di Filippo Inzaghi, che occupa il decimo posto in classifica, ha collezionato sei vittorie, tre pareggi e sette sconfitte. Intervistato ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', il presidente Oreste Vigorito ha tracciato un bilancio delle prestazioni offerte fin qui dalla compagine giallorossa. "Stiamo facendo un torneo diverso. Abbiamo fatto tesoro dell’esperienza passata e siamo ripartiti dalla B dei record finita la scorsa estate. Abbiamo tenuto gran parte dei giocatori che ci hanno portato in Serie A conducendo un campionato strepitoso e questo la dice lunga. Stiamo andando oltre quello che pensavamo e questi punti li meritiamo tutti. Le 4 vittorie esterne? Ci piacciono i record...", sono state le sue parole.SCONFITTE ... Leggi su mediagol (Di venerdì 8 gennaio 2021) Ventuno punti. Gli stessi conquistati alla fine del campionato nell’anno della retrocessione.Fin qui ildi Filippo, che occupa il decimo posto in classifica, ha collezionato sei vittorie, tre pareggi e sette sconfitte. Intervistato ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', il presidente Oresteha tracciato un bilancio delle prestazioni offerte fin qui dalla compagine giallorossa. "Stiamo facendo un torneo diverso. Abbiamo fatto tesoro dell’esperienza passata e siamo ripartiti dalla B dei record finita la scorsa estate. Abbiamo tenuto gran parte dei giocatori che ci hanno portato in Serie A conducendo un campionato strepitoso e questo la dice lunga. Stiamo andando oltre quello che pensavamo e questi punti li meritiamo tutti. Le 4 vittorie esterne? Ci piacciono i record...", sono state le sue parole.SCONFITTE ...

