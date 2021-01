Assalto al Congresso | morto un agente di polizia Cinque le vittime

Leggi su italiasera

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Sale ail numero dellenell'aldel 6 gennaio da parte dei sostenitori di Donald Trump. L'ultima, morta alle 21.30 di ieri, giovedì 5 gennaio, a causa delle ferite riportate, si chiamava Brian D. Sicknick, undidi Capitol Hill. Era in servizio dal 2008. Secondo quanto dichiarato in una nota ufficiale, Sicknick "è rimasto ferito durante scontri fisici con i manifestanti", poi ha avuto un collasso ed è stato portato in ospedale. Tra leanche una donna, Ashli Babbitt, 35 anni, veterana dell'Air Force e sostenitrice di Trump. Babbitt è stata uccisa con un colpo di arma da fuoco da undopo che i manifestanti erano riusciti a entrale all'interno del Campidoglio.