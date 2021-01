Via libera dell’Ema al vaccino anti Covid di Moderna (Di giovedì 7 gennaio 2021) Via libera al vaccino anti-Covid di Moderna da parte dell’Agenzia europea del farmaco: si tratta del secondo autorizzato nell’Ue che riceve il via libera da parte dell’agenzia. Lo scorso 21 dicembre aveva approvato quello di Pfizer-BioNTech. Leggi anche › vaccino Covid a che punto siamo. Scoppiano polemiche sull’obbligatorietà › Il vaccino è arrivato in Italia, via alla distribuzione. Il Papa: «Sia per tutti» Female doctor administers the vaccine to a patient Il vaccino Moderna è sicuro: l’ok dell’Ema «Il ... Leggi su iodonna (Di giovedì 7 gennaio 2021) Viaaldida parte dell’Agenzia europea del farmaco: si tratta del secondo autorizzato nell’Ue che riceve il viada parte dell’agenzia. Lo scorso 21 dicembre aveva approvato quello di Pfizer-BioNTech. Leggi anche ›a che punto siamo. Scoppiano polemiche sull’obbligatorietà › Ilè arrivato in Italia, via alla distribuzione. Il Papa: «Sia per tutti» Female doctor administers the vaccine to a patient Ilè sicuro: l’ok«Il ...

